Самарин: для меня бронза этапа Гран-при в Канаде с золотым отливом

Фигурист Александр Самарин рассказал, как стал бронзовым призером на своём дебютном этапе Гран-при в Канаде.

«Это было не совсем неожиданно. Маленькая надежда всё же была, но я здраво оценивал всех участников, ребят, с которыми предстояло соревноваться. Очень рад, что всёе так удачно сложилось для меня – бронзовый дебют. Хотел бы поблагодарить своего тренера Светлану Владимировну Соколовскую, хореографа Ирину Анваровну Тагаеву, всех, всех, кто помогает мне работать над скольжением, программами, ещё какими-то нюансами. Всем огромное спасибо, потому что результат моего дебюта в Канаде о многом говорит. Но впереди предстоит ещё многое исправить, продолжать работать над второй оценкой, потому что если бы мне удалось откататься так же, как я катаюсь на тренировках, то, несмотря на то, что я дебютант, можно было бы конкурировать и за второе место.

Атмосфера очень классная. Даже то, что находишься в раздевалке с ребятами, за которыми раньше следил по телевизору, а теперь ты с ними на льду, даёт определенные эмоции. Ты тянешься за ними, стараешься не отставать, и это подстегивает на улучшение катания, на улучшение результатов. Но сам старт в Канаде, если честно, дался тяжело. Перелет сутки и даже больше. Акклиматизация. В этом плане было тяжеловато. Но я рад, что всё сложилось хорошо. В нужный момент мне удалось совладать с собой, собрать все силы и сделать то, что должен был.

Бронза канадского этапа придаст мне уверенности в том, что я могу делать, выполнять свои задачи. Для меня эта бронза с золотым отливом. И меня, как дебютанта, эта медаль очень воодушевляет. Хочется работать еще больше. Но борьба на чемпионате России будет нешуточная. И там уже неважно, где ты что-то занимал. На чемпионате России все будет зависеть от тебя самого», — приводит слова Самарина пресс-служба ФФККР.