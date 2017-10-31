Электромонтеру «Тамбовэнерго» присвоено звание гроссмейстера ФИДЕ

Электромонтеру по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования Жердевского участка управления распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» Николаю Рябинину присвоено звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматной композиции (составление шахматных задач и этюдов). Решение о присуждении энергетику высшего шахматного звания принято на 60-м Международном конгрессе шахматной композиции в Дрездене, сообщает пресс-служба «Тамбовэнерго».

Рябинин увлекается шахматами более 35 лет, в 2004 году ему было присвоено звание международного мастера. Является двукратным чемпионом России по составлению шахматных этюдов, неоднократно занимал призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях. За последние 20 лет в альбомах ФИДЕ опубликовано более 40 его работ. Благодаря этому энергетик набрал необходимое количество баллов и стал международным гроссмейстером.