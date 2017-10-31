До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Электромонтеру «Тамбовэнерго» присвоено звание гроссмейстера ФИДЕ

31 октября 2017, вторник. 01:00 Другие

Электромонтеру по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования Жердевского участка управления распределительных сетей филиала ПАО «МРСК Центра» — «Тамбовэнерго» Николаю Рябинину присвоено звание гроссмейстера Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматной композиции (составление шахматных задач и этюдов). Решение о присуждении энергетику высшего шахматного звания принято на 60-м Международном конгрессе шахматной композиции в Дрездене, сообщает пресс-служба «Тамбовэнерго».

Рябинин увлекается шахматами более 35 лет, в 2004 году ему было присвоено звание международного мастера. Является двукратным чемпионом России по составлению шахматных этюдов, неоднократно занимал призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях. За последние 20 лет в альбомах ФИДЕ опубликовано более 40 его работ. Благодаря этому энергетик набрал необходимое количество баллов и стал международным гроссмейстером.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
31 октября 2017, вторник
01:00 Электромонтеру «Тамбовэнерго» присвоено звание гроссмейстера ФИДЕ
00:56 Самарин: для меня бронза этапа Гран-при в Канаде с золотым отливом
00:34 Бондарь: пусть простит Мартен Фуркад, но КМ выиграет Бьорндален — он король
00:01 Тудегешева: в «день икс» нужно совместить технику, настрой и психологию
30 октября 2017, понедельник
23:46 Мужская сборная РФ по шахматам стала единоличным лидером командного ЧЕ
23:37 Легков: если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь
23:16 Морилов: в Елливаре скоро будет борьба за места в национальной команде
22:56 Туктамышева: преимущество юных фигуристок — в свободной голове
22:09 Малышко выложил фото с женой и сыном на сборах в Контиолахти
21:46 Вяльбе: обнаружили вскрытие банок, самая большая проблема — у Легкова
21:37 Комиссия Освальда вынесет решение по лыжникам РФ до конца следующей недели
21:25 Вяльбе: не могу сказать, что мы вышли с заседания в прекрасном настроении
20:58 Гуцу: сделала это не ради денег или пиара, а чтобы начать новую главу жизни
20:07 Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября
19:43 «Екатеринодар» в 3-й раз выиграл Кубок чемпионов по пляжному гандболу
19:20 Жулин: Погорилая недостаточно поработала в межсезонье — программа развалилась
19:04 МОК назначил глав координационных комиссий по Играм 2024 и 2028 годов
18:05 Жулин: выступление Самарина меня потрясло, я просто обалдел от его проката
17:47 Полянский — 11-й на заключительном этапе Кубка мира по триатлону в спринте
16:32 Жуков: состав сборной России на Олимпиаду-2018 будет объявлен до 26 января
15:57 МФК «Газпром-Югра» вновь разгромил «Алмаз-АЛРОСА» и вышел в четвертьфинал КР
15:32 Призёр ОИ Нильссон не выступит на «Тур де Ски» в следующем сезоне
14:06 Трефилов награждён орденом Дружбы за подготовку сборной РФ к Играм-2016
13:44 Брюсов: дебют турнира на призы Семёнова в статусе Гран-при получился успешным
13:42 Майнц: Гран-при на призы Семёнова в Нефтеюганске прошёл на высшем уровне
13:40 В. Семёнов: цель нашего турнира — укрепить межнациональную дружбу
12:01 Двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Фокеев завершил карьеру
11:41 Крамник: участие в Турнире претендентов – это вызов для любого гроссмейстера
11:34 Крамник получил «уайлд-кард» на Турнир претендентов по шахматам
10:59 Допинг-проба призёра ЧМ по плаванию Лю Цзысуань дала положительный результат
10:50 Семёнов и Тарарыченкова стали победителями Кубка России по скелетону
09:56 Бреннан: доклад Макларена по РФ был понятен. Зачем нужны ещё два расследования?
09:28 Легков: когда обращаются на вы, чувствую, что, может, пора завязывать с гонками
09:10 Егорян: россиянки доказали всему фехтовальному миру, что их нужно бояться
00:51 Мякяряйнен: в моём возрасте штрафные круги занимают всё больше времени
00:26 С 2018 года женщин в Саудовской Аравии пустят на три стадиона
29 октября 2017, воскресенье
23:29 Колобков: уверенность, что РФ поедет на ОИ-2018, есть, все под богом ходим
23:01 Сборные РФ одержали вторые победы на командном ЧЕ по шахматам
22:48 Фигуристка Погорилая снялась с показательных выступлений на Skate Canada
22:14 Ямайский спринтер Ливермор дисквалифицирован на два года за допинг
21:54 Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018
21:32 Биатлонист Мартен Фуркад возобновил тренировки
20:59 ДЮСШ «Рекорд» стала второй на женском Кубке мира по хоккею с мячом
20:48 Кёрлингисты Брызгалова и Крушельницкий выиграли турнир в Германии
20:35 Фигуристы Мишина и Галлямов выиграли 3-й этап Кубка России среди пар
Все новости RSS
Партнерский контент