Мутко провёл рабочую встречу с главой АМФР Алиевым

Вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко провёл рабочую встречу с президентом Ассоциации мини-футбола России Эмилем Алиевым, сообщает пресс-релиз АМФР. Алиев рассказал о ходе подготовке сборных России к отбору на юношеские Олимпийские игры и о стартовавших соревнованиях под эгидой АМФР.

Мутко поблагодарил РФС и АМФР за качественную организацию товарищеских матчей сборных России и Португалии, которые прошли в Щёлково в сентябре. Первая встреча закончилась вничью 3:3, во второй сильнее оказались россияне — 7:3.



«В преддверии чемпионата Европы 2018 года важно, что тренерский штаб смог быстро проанализировать информацию и внести необходимые коррективы перед ответной встречей. Мы приняли правильное решение по расширению тренерского штаба и усилению его опытными специалистами Маевским и Гарагулей», — сказал Мутко.