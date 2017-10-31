Бескон: Фуркад успешен во всём, пусть на прошлой неделе это было и не так

Французская биатлонистка Анаи Бескон рассказала о своих соотечественниках, которые её вдохновляют. В частности, она назвала Мартена Фуркада. В спринте на Biathlon Summer Tour в Ла-Фекла (Франция) Мартен неожиданно занял 11-е место. В общем зачёте Кубка мира по итогам сезона Бескон стала 14-й.

«В первую очередь, это Патрис Байи-Сален. Именно из-за него я захотела заниматься биатлоном. Особую роль сыграла Флоранс Баверель. Она вдохновляла меня, потому что я немного отождествляла себя с ней.

Конечно, меня вдохновляет Мартен Фуркад, который добивается успеха во всем, за что берётся, пусть на прошлой неделе это было и не так.

Мари Дорен-Абер – моя близкая подруга. Это не та же категория, что спортсмены, которые вдохновляют, но её личные качества для меня важнее», – цитирует Бескон Ski-Nordique.