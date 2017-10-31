ФГР поздравила Марадону с днём рождения, назвав его «великим гандболистом»

Федерация гандбола России накануне поздравила знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону с 57-м днём рождения, назвав его «великим гандболистом». ФГР опубликовала фото из матча чемпионата мира 1986 года, в котором Диего рукой подправил мяч в ворота англичан, а также из встречи 1990 года со сборной СССР, в которой Марадона также сыграл рукой.

«Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!» — говорится в сообщении.

Фото доступно в официальном «твиттере» Федерации гандбола России.