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ФГР поздравила Марадону с днём рождения, назвав его «великим гандболистом»

31 октября 2017, вторник. 11:37 Другие

Федерация гандбола России накануне поздравила знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадону с 57-м днём рождения, назвав его «великим гандболистом». ФГР опубликовала фото из матча чемпионата мира 1986 года, в котором Диего рукой подправил мяч в ворота англичан, а также из встречи 1990 года со сборной СССР, в которой Марадона также сыграл рукой.

«Поздравляем великого аргентинского гандболиста Диего Марадону с 57-летием!» — говорится в сообщении.

Фото доступно в официальном «твиттере» Федерации гандбола России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Диего Марадона Фото
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31 октября 2017, вторник
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