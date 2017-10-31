Фарах расстался с тренером, который подозревается в распространении допинга

Четырёхкратный олимпийский чемпион британский бегун Мо Фарах в своём «твиттере» сообщил, что принял решение переехать в Лондон и прекратить сотрудничество с тренером Альберто Саласаром. Ранее в СМИ появилась информация, что Саласар подозревается в распространении допинга среди своих подопечных.

«Я больше не буду работать с тренером Альберто Саласаром. Моим новым тренером будет Гэри Лоу, который работал с Полой Рэдклифф», — сказал Фарах.

Фарах сообщил, что сосредоточится на новом проекте. Мо является шестикратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом Европы.