Крамник опустился на седьмую строчку в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник в обновлённом рейтинге Международной шахматной федерации опустился с пятой на седьмую позицию. В его активе 2787 очков.

Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2837), вторым идёт представитель Армении Левон Аронян (2801), третьим — американец Фабиано Каруана (2799).

В топ-10 также входит россиянин Александр Грищук, занимающий девятую позицию (2782).

В женском рейтинге лидирует китаянка Хоу Ифань (2680). На второе место поднялась украинка Анна Музычук (2576), обошедшая китаянку Цзюй Вэньцзюнь (2567). Россиянка Александра Костенюк (2549) — четвёртая, её соотечественница Екатерина Лагно (2541) – седьмая.