Чабан: до мартовских результатов в Пхёнчхане не дотянули, мешала погода

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан оценил результаты подопечных на предолимпийской неделе, которая прошла в Пхёнчхане (Южная Корея).

«И бобслеисты, и скелетонисты показали хорошее время на старте. Сравнивать с соперниками довольно сложно, поскольку все старались работать именно в первой группе, и такую возможность организаторы лидерам предоставили. Тренерский штаб сошёлся во мнении, что на данном этапе всё делается правильно, но судить о результатах можно будет после первых этапов Кубка мира. Что же касается прохождения трассы, то мы провели две контрольных тренировки в двойках и четвёрках. Поскольку технику мы отправили в Корею заранее, накатать её в Сочи ребята не могли, что и восполнили здесь. Мы попробовали и разные бобы, и пары коньков, после чего пришли к выводу, что техника находится в хорошем состоянии. До мартовских результатов Кубка мира мы, конечно, не дотянули, но этому мешала погода. Было очень тепло, +16 градусов, и трасса постоянно покрывалась инеем, который появлялся мгновенно, даже несмотря на то, что лёд постоянно проливали. Скелетонисты тоже экспериментировали с коньками, как купленными в этом году, так и теми, которые не удалось попробовать здесь в прошлом сезоне. Относительно конкурентов мы показали неплохие секунды. Договорились, что будем продолжать работать в том же ключе.

Сегодня мы улетаем в Лейк-Плэсид, где пройдёт первый этап Кубка мира. Контейнеры придут туда 1 ноября, а со 2-го — начнём тренировки. Мы договорились, что нам дадут возможность дополнительно поработать на трассе три дня. Будем смотреть, как ребята справятся со сменой часовых поясов и акклиматизацией. Пока все здоровы, травм нет", — цитирует Чабана официальный сайт Федерации бобслея и скелетона России.