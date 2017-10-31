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Чемпион ОИ летающий лыжник Шлиренцауэр пропустит этап Кубка мира в Висле

31 октября 2017, вторник. 16:01 Другие

Олимпийский чемпион в командном первенстве, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в личном первенстве в прыжках на лыжах с трамплина австриец Грегор Шлиренцауэр, в январе 2017 года принявший решение возобновить карьеру, пропустит этап Кубка мира в Висле (Польша) из-за травмы колена, сообщает официальный сайт Международной федерации лыжного спорта.

27-летний спортсмен 7 января 2016 года объявил о досрочном завершении сезона и о намерении сделать паузу в карьере. В марте 2016 года он порвал крестообразную связку колена.

Соревнования в Висле пройдут 17-19 ноября.

Источник: Международная лыжная федерация Сообщить об ошибке
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31 октября 2017, вторник
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