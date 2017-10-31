МОК восстановил членство Национального олимпийского комитета Бразилии в АНОК

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам телефонной конференции принял решение о снятии с Национального олимпийского комитета Бразилии приостановления членства в Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), сообщает официальный сайт МОК. Таким образом, представители НОК Бразилии смогут участвовать во встречах различных ассоциаций олимпийских комитетов.

МОК подчёркивает, что остальные санкционные меры, применённые к НОК Бразилии в рамках временного отстранения, продолжат действовать. МОК намерен провести проверку причастности бразильского олимпийского комитета к махинациям бывшего председателя организации, главы Оргкомитета Игр-2016 Карлоса Артура Нузмана.

Напомним, что решение о приостановлении членства НОК Бразилии в МОК было принято 6 октября из-за коррупционного скандала.