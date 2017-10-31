Два удаления не помешали Португалии победить ОАЭ на Межконтинентальном кубке

Сборная Португалии в первом туре группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае одолела команду ОАЭ со счётом 6:4. Покер в составе подопечных Марио Наркизо оформил Джордан Сантос. Отметим, что в течение матча арбитры показали прямые красные карточки португальцам Элинтону Андраде и Бернардо Мартинсу.

В следующем туре португальцы сыграют со сборной Бразилии, а «пляжники» из ОАЭ встретятся с египтянами.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа А. 1-й тур

Португалия — ОАЭ — 6:4 (2:1, 1:1, 3:2).