Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала КР «Ставрополье-СКФУ» — «Лада»

«Ставрополье-СКФУ» в матче 1/8 финала женского Кубка России по гандболу на своей площадке играет с тольяттинской «Ладой». Встреча началась в 18:15 по московскому времени.

В четвертьфинале победитель этой встречи сыграет с волгоградским «Динамо-Синара», которое ранее разгромило АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счётом 38:21.

На данный момент «Лада» лидирует в женском чемпионате России по гандболу, а «Ставрополье-СКФУ» располагается на восьмой позиции.

Посмотреть прямую трансляцию этой встречи можно на официальном сайте Федерации гандбола России.