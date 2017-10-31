Сборная России по пляжному футболу победила Мексику на Межконтинентальном кубке

Сборная России по пляжному футболу в первом туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае уверенно переиграла команду Мексики со счётом 6:2. После двух первых периодов подопечные Михаила Лихачёва вели 5:0, а в заключительной 12-минутке пропустили дважды, забив в концовке свой шестой гол.

Во втором туре россияне сыграют с командой Парагвая, а мексиканцы встретятся с иранцами.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа А. 1-й тур

Россия — Мексика — 6:2 (3:0, 2:0, 1:2)

Голы: Крышанов, 6 (1:0), Крашенинников, 8 (2:0), Павленко, 11 (3:0), Никоноров, 17 (4:0), Романов, 18 (5:0), Мальдонадо, 27 (5:1), Торрес-Пинеда, 29 (5:2), Никоноров, 36 (6:2).