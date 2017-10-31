Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Слушатели «Спорт FM» признали Игропуло лучшим спортсменом по итогам двух недель

31 октября 2017, вторник. 19:55 Другие

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели.

На этот раз пятёрка номинантов составлялась по итогам сразу двух недель. Лучшим был признан гандболист сборной России Константин Игропуло. За его игру в составе национальной команды в отборочном матче чемпионата мира—2019 со словаками проголосовали 36% респондентов. 22% слушателей отдали голоса фигуристке Евгении Медведевой, выигравшей этап Гран-при в Москве. Всего на 1% голосов меньше получила чемпионка мира по стрельбе из лука Ксения Перова. Четвёртое место занял теннисист Михаил Южный, победивший на двух турнирах серии «челленджер» кряду (11%), а замкнул пятёрку лучших чемпион мира по полётам в аэротрубе Леонид Волков (10%).

В голосовании приняли участие более 2 тыс. слушателей «Спорт FM». Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 13 ноября начиная с 20:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Мужская сборная России - Гандбол
Новости. Другие
31 октября 2017, вторник
20:50 Иранцы победили Парагвай в группе России на Межконтинентальном кубке
19:55 Слушатели «Спорт FM» признали Игропуло лучшим спортсменом по итогам двух недель
19:07 Сборная России по пляжному футболу победила Мексику на Межконтинентальном кубке
18:42 Цурская победила на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи
18:19 Прямая видеотрансляция матча 1/8 финала КР «Ставрополье-СКФУ» — «Лада»
18:15 Два удаления не помешали Португалии победить ОАЭ на Межконтинентальном кубке
17:44 Чемпионат Европы—2018 по тяжёлой атлетике пройдёт в Тиране
17:29 МОК восстановил членство Национального олимпийского комитета Бразилии в АНОК
16:22 Бразильские «пляжники» разгромили египтян на старте Межконтинентального кубка
16:01 Чемпион ОИ летающий лыжник Шлиренцауэр пропустит этап Кубка мира в Висле
16:00 ГК «Спартак» приготовил сюрпризы для зрителей, которые придут на игру 2 ноября
15:12 Чабан: до мартовских результатов в Пхёнчхане не дотянули, мешала погода
14:38 Шляхтин: ВФЛА надо решить два вопроса для уверенности в чистоте атлетов РФ
14:27 Крамник опустился на седьмую строчку в рейтинге ФИДЕ
14:11 Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
13:18 Фарах расстался с тренером, который подозревается в распространении допинга
12:38 Стали известны номинанты на звание яхтсменки года в России
12:21 Призёр Олимпийских игр 2012 года пловец Гречин завершил карьеру
11:56 Воронов: хвалить себя пока рано. Я прибавил, но нет предела совершенству
11:37 ФГР поздравила Марадону с днём рождения, назвав его «великим гандболистом»
11:02 Цурская лидирует после короткой программы на этапе Кубка России в Сочи
10:42 Хальварссон: на последнем этапе эстафеты я бы встретился с Нортугом, а не Крогом
10:25 Ли Хи Бом: ОИ в Пхёнчхане исключением в плане безопасности не станут
09:48 Бескон: Фуркад успешен во всём, пусть на прошлой неделе это и было не так
09:23 Мутко провёл рабочую встречу с главой АМФР Алиевым
09:14 30 ноября Вудс вернётся к соревнованиям после пройденного курса реабилитации
09:06 Петухов: я сказал комиссии, что готов клясться перед богом в своей невиновности
01:00 Электромонтёру «Тамбовэнерго» присвоено звание гроссмейстера ФИДЕ
00:56 Самарин: для меня бронза этапа Гран-при в Канаде с золотым отливом
00:34 Бондарь: пусть простит Мартен Фуркад, но КМ выиграет Бьорндален — он король
00:01 Тудегешева: в «день икс» нужно совместить технику, настрой и психологию
30 октября 2017, понедельник
23:46 Мужская сборная РФ по шахматам стала единоличным лидером командного ЧЕ
23:37 Легков: если надо будет доказывать всю жизнь, буду доказывать всю жизнь
23:16 Морилов: в Елливаре скоро будет борьба за места в национальной команде
22:56 Туктамышева: преимущество юных фигуристок — в свободной голове
22:09 Малышко выложил фото с женой и сыном на сборах в Контиолахти
21:46 Вяльбе: обнаружили вскрытие банок, самая большая проблема — у Легкова
21:37 Комиссия Освальда вынесет решение по лыжникам РФ до конца следующей недели
21:25 Вяльбе: не могу сказать, что мы вышли с заседания в прекрасном настроении
20:58 Гуцу: сделала это не ради денег или пиара, а чтобы начать новую главу жизни
20:07 Решение комиссии МОК по делу российских лыжников будет объявлено 31 октября
19:43 «Екатеринодар» в 3-й раз выиграл Кубок чемпионов по пляжному гандболу
19:20 Жулин: Погорилая недостаточно поработала в межсезонье — программа развалилась
19:04 МОК назначил глав координационных комиссий по Играм 2024 и 2028 годов
18:05 Жулин: выступление Самарина меня потрясло, я просто обалдел от его проката
Все новости RSS
Партнерский контент