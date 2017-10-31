Слушатели «Спорт FM» признали Игропуло лучшим спортсменом по итогам двух недель

Каждый понедельник в рамках программы Top Sport ведущие радиостанции «Спорт FM» выбирают лучшего спортсмена прошедшей недели.

На этот раз пятёрка номинантов составлялась по итогам сразу двух недель. Лучшим был признан гандболист сборной России Константин Игропуло. За его игру в составе национальной команды в отборочном матче чемпионата мира—2019 со словаками проголосовали 36% респондентов. 22% слушателей отдали голоса фигуристке Евгении Медведевой, выигравшей этап Гран-при в Москве. Всего на 1% голосов меньше получила чемпионка мира по стрельбе из лука Ксения Перова. Четвёртое место занял теннисист Михаил Южный, победивший на двух турнирах серии «челленджер» кряду (11%), а замкнул пятёрку лучших чемпион мира по полётам в аэротрубе Леонид Волков (10%).

В голосовании приняли участие более 2 тыс. слушателей «Спорт FM». Очередные выборы лучшего спортсмена недели пройдут в эфире «Спорт FM» 13 ноября начиная с 20:00 мск.