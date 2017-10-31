Иранцы победили Парагвай в группе России на Межконтинентальном кубке

Сборная Ирана начала выступление на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу в Дубае с волевой победы над командой Парагвая со счётом 5:2. Дубль оформил капитан иранцев Мохаммад Ахмадзаде.

В среду, 1 ноября, сборная Ирана встретится во втором туре с командой Мексики, а парагвайцы постараются набрать первые очки в противостоянии с россиянами. Напомним, что сборная России уверенно переиграла мексиканцев — 6:2.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай, ОАЭ

Группа В. 1-й тур

Иран — Парагвай — 5:2 (1:2, 2:0, 2:0).