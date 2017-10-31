«Лада» проиграла «Ставрополье-СКФУ» в 1/8 финала Кубка России по гандболу

«Ставрополье-СКФУ» в матче 1/8 финала женского Кубка России по гандболу на своей площадке переиграло тольяттинскую «Ладу» со счётом 24:23. В четвертьфинале команда Виталия Волынченко сыграет с волгоградским «Динамо-Синара», разгромившим АГУ-«Адыиф».
Отметим, «Лада» возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги, выиграв все семь матчей.
Гандбол. Женщины. Кубок России. 1/8 финала
«Ставрополье-СКФУ» (Ставрополь) — «Лада» (Тольятти) — 24:23 (12:14).
Посмотреть запись матча можно на официальном сайте Федерации гандбола России.