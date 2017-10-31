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Лихачёв: счёт матча с Мексикой полностью отражает ход игры

31 октября 2017, вторник. 22:00 Другие

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв поделился впечатлениями от победы команды над мексиканцами со счётом 6:2 в первом туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае.

«Мы победили. Самое главное, сыграли достаточно уверенно. Счёт, на мой взгляд, полностью отражает происходившее в ходе игры. Хорошее начало турнира, но самые важные матчи ещё впереди. Важно, что первый матч мы прошли, пусть и с волнением, но уверенно. Теперь все мысли уже о встрече с Парагваем», — приводит слова Лихачёва Beachsoccerrussia.

Посмотреть видео можно в Youtube Beachsoccerrussia.

Источник: beachsoccerrussia.ru Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Пляжный футбол Михаил Лихачёв
Новости. Другие
31 октября 2017, вторник
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