Никоноров: за сборную России болеют миллионы, мы играем для вас

Форвард сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров, оформивший дубль в матче первого тура Межконтинентального кубка в Дубае с командой Мексики, оценил игру россиян, победивших со счётом 6:2.

«Поздравляю всех с очень важной победой. Было необходимо начать турнир хорошо. Первые два периода мы играли здорово, не давали сопернику ничего сделать, забили пять мячей. Счастлив, что мы набрали три очка, и хочу поздравить команду и всех болельщиков. Знаю, что миллионы людей болеют за нас у экранов телевизоров. Мы играем для вас», — приводит слова Никонорова Beachsoccerrussia.

Посмотреть интервью Никонорова можно в Youtube Beachsoccerrussia.