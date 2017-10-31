«Новая генерация» одержала первую победу в Суперлиге, одолев «Дину»

«Новая генерация» из Сыктывкара в гостях одолела московскую «Дину» со счётом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу. Подопечные Вадима Яшина одержали первую победу в семи встречах, а команда Темура Алекберова потерпела третье поражение в пяти матчах.
В следующем туре «Новая генерация» сыграет с «Газпромом-Югра», а «Дина» встретится с «Сибиряком».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
12-й тур
«Дина» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:2 (0:2)
Голы: Суворов, 21 (0:1), Прокушев, 25 (0:2, 6м), Разуванов, 31 (1:2).