«Новая генерация» одержала первую победу в Суперлиге, одолев «Дину»

«Новая генерация» из Сыктывкара в гостях одолела московскую «Дину» со счётом 2:1 в матче 12-го тура чемпионата России по мини-футболу. Подопечные Вадима Яшина одержали первую победу в семи встречах, а команда Темура Алекберова потерпела третье поражение в пяти матчах.

В следующем туре «Новая генерация» сыграет с «Газпромом-Югра», а «Дина» встретится с «Сибиряком».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

12-й тур

«Дина» (Москва) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 1:2 (0:2)

Голы: Суворов, 21 (0:1), Прокушев, 25 (0:2, 6м), Разуванов, 31 (1:2).