Россияне проиграли Венгрии на командном чемпионате Европы по шахматам

Мужская сборная России по шахматам в четвёртом туре командного чемпионата Европы на Крите (Греция) уступила соперникам из Венгрии со счётом 1,5-2,5.

Ян Непомнящий уступил Виктору Эрдёшу, Александр Грищук сыграл вничью с Петером Леко, Никита Витюгов — с Рихардом Раппортом, а Даниил Дубов — с Золтаном Алмаши.

Ранее российские шахматисты на чемпионате Европы обыграли команды Чехии, Словении и Беларуси. В пятом туре россияне, занимающие четвёртое место в турнирной таблице, сыграют с шахматистами из Турции.