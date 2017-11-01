Российские шахматистки одержали четвёртую победу кряду на командном ЧЕ

Женская сборная России в четвёртом туре командного чемпионата Европы по шахматам на Крите (Греция) оказалась сильнее сборной Грузии со счётом 2,5-1,5. Валентина Гунина победила Белу Хотенашвили, Екатерина Лагно взяла верх над Нино Бациашвили, Ольга Гиря уступила Лейле Джавахишвили, а Александра Костенюк сыграла вничью с Наной Дзагнидзе.

Этот успех стал для россиянок четвёртым кряду на соревнованиях. Ранее они победили сборные Греции, Чехии и Украины. В пятом туре сборная России встретится с шахматистками из Испании.