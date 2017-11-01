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Бутье: вирусов у Фуркада не найдено, у него просто накопилась усталость

1 ноября 2017, среда. 09:25 Другие

Тренер сборной Франции по биатлону Стефан Бутье рассказал об итогах медицинского обследования, которое прошёл действующий победитель Кубка мира Мартен Фуркад после неудачного выступления на национальных стартах. В частности, в спринте на Biathlon Summer Tour в Ла-Фекла он занял 11-е место.

«Анализ крови не обнаружил наличия вирусов. У Мартена просто накопилась усталость. Сейчас он нормально тренируется. Я вижу, что он прогрессирует», – приводит слова Бутье L'Equipe.

9 ноября сборная Франции начнёт сбор в Шушене.

Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
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Мартен Фуркад
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