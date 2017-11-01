Эвребё: сборная Норвегии планирует завоевать около 30 медалей на ОИ-2018

Глава Национального олимпийского комитета Норвегии Туре Эвребё рассказал о медальных задачах, которые будут стоять перед норвежскими спортсменами на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

“Мы планируем завоевать около 30 медалей и работаем над тем, чтобы реализовать эту задачу. Чтобы попасть в первую тройку медального зачёта, нам нужно будет выиграть около 10 золотых медалей”, — приводит слова Эвребё TV2.

На Играх 2014 года в Сочи сборная Норвегии завоевала 11 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей.