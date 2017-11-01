Хальварссон: мне всё равно, выступит ли Россия на Олимпиаде в Пхёнчхане

Призёр чемпионатов мира, чемпион мира среди юниоров шведский лыжник Калле Хальварссон прокомментировал обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга.

«Если это правда, то это очень грустно и плохо. Хочу ли я, чтобы Россия выступила на Олимпиаде-2018? Мне всё равно. Я сосредоточен на своей подготовке. Мне не важно, будут ли российские лыжники выходить на старт вместе со мной», — приводит слова Хальварссона Expressen.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля 2018 года.