Йонссон: если россияне систематически применяли допинг, им нет места в спорте

Двукратный призёр Олимпийских игр в Сочи шведский лыжник Эмиль Йонссон рассказал, как относится к обвинениям в адрес российских лыжников. Евгений Белов, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были отстранены от соревнований на основании доклада Ричарда Макларена.

«Когда соревнуешься с россиянами, то задумываешься о произошедшем. Если они систематически употребляли допинг, то им нечего делать в спорте. Но в этом деле так много вопросов.

Должны ли они выступать на Олимпиаде? Сложный вопрос. Я знаю не так много. Сначала нужно во всём разобраться. Решение об их участии будет принято в декабре. Это поздно, но лучше так, если при этом решение будет продуманным», – цитирует Йонссона Expressen.