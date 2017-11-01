Юрлова: наученная горьким опытом Сочи, стараюсь просто жить настоящим

Чемпионка мира 2015 года российская биатлонистка Екатерина Юрлова призналась, что не смогла выступить на чемпионате мира 2016 года из-за ошибок, допущенных в процессе подготовки, а также рассказала о настрое на олимпийский сезон. Екатерина присоединится к команде Сергея Коновалова 13 ноября в Бейтостолене.

«Я так сильно хотела попасть на тот чемпионат мира, что, наверное, слишком рано приступила к тяжёлым тренировкам: организм ещё не полностью восстановился после беременности и после родов. И наступил сбой со здоровьем. Внешне это выглядело как банальный упадок сил. Весь конец февраля и начало марта у меня температура не поднималась выше 35, и было ощущение, что если я чуть быстрее, чем обычно, пройду несколько шагов, то просто упаду.

Считаю, что всё было достижимо. Просто какие-то ошибки делала я сама, поскольку оказалась в подобной ситуации впервые в жизни. Наверное, нужно было изначально заручиться чьей-то помощью, а не говорить себе: «Я сильная, я справлюсь…»

Наученная горьким опытом Сочи, когда я так и не попала в олимпийскую сборную, стараюсь просто жить настоящим и больше ни о чём не думать.

Я хочу получать удовольствие от того, что делаю, посвящать себя тренировочному процессу и дочери. А дальше — дай бог, чтобы нас допустили на эту Олимпиаду. И уже там я буду стараться показать свой максимум», — цитирует Юрлову «Р-Спорт».