Ганус: руководство iNADO на всех уровнях поддержало курс, проводимый РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что представители Национальных антидопинговых агентств положительно оценили усилия, которые предпринимаются для создания независимой антидопинговой организации в России. Представители iNADO принимали участие в симпозиуме, который проходил 30-31 октября в Швейцарии.

«На прошедшем симпозиуме и встречах, проводимых в его перерывах, мы получили поддержку со стороны широкого представительства антидопинговых организаций мира, практически всех организаций iNADO. Я беседовал с коллегами из национальных антидопинговых организаций, с руководством iNADO и получил поддержку и понимание той работы, которая сейчас нами системно ведётся. Эта поддержка нам обеспечена. Наши коллеги дали нам посыл, смысл которого заключается в том, что одних деклараций недостаточно, нужны конкретные шаги в борьбе с допингом, собственно, на эту работу мы и настроены. Мы понимаем, что потерять доверие легко, а восстанавливать его очень непросто.

Как бы ни были консервативны взгляды коллег, они понимают наши трудности и поддерживают меня и обновлённую российскую антидопинговую организацию, дифференцируя отношение к развитию новой независимой антидопинговой организации России, усилиям обновлённой РУСАДА и к спортивным властям России.

Руководство iNADO на всех уровнях подтвердило поддержку того курса, который проводит РУСАДА, и приветствует его независимую политику. Независимость является базовым системным принципом построения современной антидопинговой организации, все институты нашей организации выстроены в независимом порядке: работа самой организации выстраивается как независимая, её финансирование независимо от спортивной организации России, при этом мы проводим независимую политику, Дисциплинарный антидопинговый комитет и Комитет по терапевтическому использованию независимы в своей работе, у нас устранены конфликты интересов. Избран офицер по этике и соответствию, который является гражданином другой страны, он ведёт имплементацию нашего Кодекса по этике и никому не подчиняется внутри организации.

Наши инспекторы допинг-контроля также независимы от руководства РУСАДА, никто не может им указывать, что делать, они руководствуются передовыми стандартами и нормами ВАДА. Выстроена нормальная системная независимая организация, РУСАДА открыто, и это приветствуется нашими коллегами из других антидопинговых организаций. Теперь нам необходимы конкретные дальнейшие действия, по которым нас будут оценивать, как и нужны конкретные действия по взаимодействию и поддержке реализуемой новой антидопинговой политики со стороны руководства спортивной организации России. Все приветствовали изменения, которые проходят в РУСАДА», — цитирует Гануса «Интерфакс».