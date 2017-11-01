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Ганус: руководство iNADO на всех уровнях поддержало курс, проводимый РУСАДА

1 ноября 2017, среда. 15:48 Другие

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что представители Национальных антидопинговых агентств положительно оценили усилия, которые предпринимаются для создания независимой антидопинговой организации в России. Представители iNADO принимали участие в симпозиуме, который проходил 30-31 октября в Швейцарии.

«На прошедшем симпозиуме и встречах, проводимых в его перерывах, мы получили поддержку со стороны широкого представительства антидопинговых организаций мира, практически всех организаций iNADO. Я беседовал с коллегами из национальных антидопинговых организаций, с руководством iNADO и получил поддержку и понимание той работы, которая сейчас нами системно ведётся. Эта поддержка нам обеспечена. Наши коллеги дали нам посыл, смысл которого заключается в том, что одних деклараций недостаточно, нужны конкретные шаги в борьбе с допингом, собственно, на эту работу мы и настроены. Мы понимаем, что потерять доверие легко, а восстанавливать его очень непросто.

Как бы ни были консервативны взгляды коллег, они понимают наши трудности и поддерживают меня и обновлённую российскую антидопинговую организацию, дифференцируя отношение к развитию новой независимой антидопинговой организации России, усилиям обновлённой РУСАДА и к спортивным властям России.

Руководство iNADO на всех уровнях подтвердило поддержку того курса, который проводит РУСАДА, и приветствует его независимую политику. Независимость является базовым системным принципом построения современной антидопинговой организации, все институты нашей организации выстроены в независимом порядке: работа самой организации выстраивается как независимая, её финансирование независимо от спортивной организации России, при этом мы проводим независимую политику, Дисциплинарный антидопинговый комитет и Комитет по терапевтическому использованию независимы в своей работе, у нас устранены конфликты интересов. Избран офицер по этике и соответствию, который является гражданином другой страны, он ведёт имплементацию нашего Кодекса по этике и никому не подчиняется внутри организации.

Наши инспекторы допинг-контроля также независимы от руководства РУСАДА, никто не может им указывать, что делать, они руководствуются передовыми стандартами и нормами ВАДА. Выстроена нормальная системная независимая организация, РУСАДА открыто, и это приветствуется нашими коллегами из других антидопинговых организаций. Теперь нам необходимы конкретные дальнейшие действия, по которым нас будут оценивать, как и нужны конкретные действия по взаимодействию и поддержке реализуемой новой антидопинговой политики со стороны руководства спортивной организации России. Все приветствовали изменения, которые проходят в РУСАДА», — цитирует Гануса «Интерфакс».

Источник: Интерфакс Сообщить об ошибке
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ВАДА Допинг
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