Египтяне победили сборную ОАЭ на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

В Дубае продолжается Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В стартовом матче второго игрового дня сборная ОАЭ проиграла команде Египта со счётом 3:4. Для хозяев соревнований это поражение стало вторым кряду, египтяне одержали первую победу.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай. Группа A. Второй тур

ОАЭ — Египет — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1).

Голы: Хайтам, 1 (1:0); Атем Махсуд, 2 (1:1); Гамаль Хассан, 4 (1:2); Мохаммади, 4 (2:2); Альмунтасер, 11 (3:2); Хассан, 16 (3:3); Шаабан, 32 (3:4).

2 ноября сборная ОАЭ сыграет с бразильцами, а египтяне встретятся с португальцами.