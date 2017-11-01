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Египтяне победили сборную ОАЭ на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу

1 ноября 2017, среда. 16:32 Другие

В Дубае продолжается Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. В стартовом матче второго игрового дня сборная ОАЭ проиграла команде Египта со счётом 3:4. Для хозяев соревнований это поражение стало вторым кряду, египтяне одержали первую победу.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Дубай. Группа A. Второй тур
ОАЭ — Египет — 3:4 (3:2, 0:1, 0:1).
Голы: Хайтам, 1 (1:0); Атем Махсуд, 2 (1:1); Гамаль Хассан, 4 (1:2); Мохаммади, 4 (2:2); Альмунтасер, 11 (3:2); Хассан, 16 (3:3); Шаабан, 32 (3:4).

2 ноября сборная ОАЭ сыграет с бразильцами, а египтяне встретятся с португальцами.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
1 ноября 2017, среда
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