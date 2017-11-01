Бразилия гарантировала себе 1-е место в группе А на Межконтинентальном кубке

Сборная Бразилии во втором туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае уверенно переиграла команду Португалии со счётом 4:1. Дубль в составе победителей оформил Родриго, по голу забили Бокинья и Фернандо.

Этот успех гарантировал сборной Бразилии первое место в группе А. В 3-м туре 2 ноября бразильцы сыграют с командой ОАЭ, а португальцы встретятся с египтянами. Победитель этого поединка завоюет вторую путёвку в полуфинал из этого квартета.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок-2017. Дубай, ОАЭ

Группа А. Второй тур

Бразилия — Португалия — 4:1 (1:0, 3:1, 0:0).