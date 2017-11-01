ФЛГР начала готовить документы на апелляцию в CAS по Легкову и Белову

Федерация лыжных гонок России подтвердила, что 1 ноября 2017 года в адрес Олимпийского комитета России поступило письмо от комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, в котором сообщается, что Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными и все результаты их гонок на XXII Олимпийских зимних играх в Сочи аннулируются.

«В настоящее время ФЛГР уже начала готовить документы на апелляцию в CAS. Других комментариев президент ФЛГР Елена Вяльбе и другие сотрудники федерации давать не будут», — цитирует пресс-служба ФЛГР ставшее известным решение МОК по двум российским лыжникам.