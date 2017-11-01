Сборная России вырвала победу у Парагвая на Межконтинентальном кубке

Сборная России во втором туре группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу в Дубае победила команду Парагвая со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт только под занавес второго периода, когда точный удар удался Борису Никонорову. Концовка матча получилась напряжённой. Эдгар Баррето со штрафного обыграл со второй попытки голкипера россиян Максима Чужкова. Но сам вратарь дальним забросом нашёл Артура Папоротного, который головой пробил Сауля Гонсалеса.

В третьем туре россияне сыграют с иранцами, а сборная Парагвая встретится с мексиканцами. Оба матча пройдут 2 ноября.

Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок-2017. Дубай, ОАЭ

Группа В. Второй тур

Парагвай — Россия — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).