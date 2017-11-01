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Адвокат Легкова и Белова: решение МОК заслуживает термина «скандал»

1 ноября 2017, среда. 19:04 Другие

Адвокат Христоф Вишеманн, представляющий интересы российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда. МОК пожизненно отстранил спортсменов от участия в Играх, и их результаты в Сочи-2014 были аннулированы.

«Комиссия МОК без проведения расследования и предъявления дополнительных доказательств приняла решение, противоречащее CAS. Это решение заслуживает термина „скандал“. Это издёвка над заявлением президента МОК Томаса Баха, призывавшего делать выводы исключительно на основе надёжных доказательств», – говорится в заявлении на сайте Вишеманна.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Легков Евгений Белов МОК
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1 ноября 2017, среда
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