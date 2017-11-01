Вяльбе — о решении МОК по Лекову и Белову: мы в шоке

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не смогла найти слова для комментария решения комиссии МОК о том, что Александр Легков и Евгений Белов признаны виновными, не смогут выступить на Олимпиаде-2018 и все результаты их гонок в Играх в Сочи аннулируются.

«Мы в шоке. Есть высшая инстанция — суд в Лозанне, поэтому мы готовим документы в CAS. Другой информации у меня нет», — сказала Вяльбе в эфире «Все на матч».

Решение комиссии МОК по ещё четырём российским лыжникам, отстранённым в декабре 2016 года по итогам доклада Макларена, станет известно позднее.