Каминский — о дисквалификации Легкова и Белова: Запад сходит с ума

Старший тренер спринтерской группы сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский прокомментировал пожизненное отстранение Александра Легкова и Евгения Белова от Олимпийских игр.



«Запад сходит с ума, медленно, но верно… Ценности, которые они декларируют на деле, оказываются очень сомнительными. Если отбросить спортивную составляющую и оставить только человеческий фактор, конечно, всё это большая несправедливость, мы все в шоке.



За Петухова тревожно. Он сейчас не у меня тренируется, и контакта с ним в настоящий момент тоже нет. Вообще, всё, что там у них, в МОК, происходит, не поддаётся какой-либо логике. Козе понятно, этими дисквалификациями они и норвежцев подогрели, которые теперь тоже наверняка против нас. Спорт превращается в какое-то шоу. Посмотрите, что делают с Олимпийскими играми, — всё ориентировано под телевизионные рейтинги. Уже не спортивный результат ставят во главу, а красивую картинку на экране. Главным становятся падения, наказания, а спортсменов превращают в гладиаторов.



Я давно говорил, что нужно было подавать иски не в спортивный суд, а в гражданский и проверить до конца всю эту их демократию. CAS — спортивный суд, им там уже сказали „фас“, и их теперь уже не остановить. Надо было подавать в канадский суд на Макларена за клевету, а на МОК или конкретно на Освальда — в швейцарский. Теперь нужно принимать самые жёсткие меры, но законные», — сказал Каминский в интервью «Лайфу».

Заслуженный скандал. Легкова и Белова изгнали пожизненно Следующий шаг — отстранение от Олимпиады всей сборной России?