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175 лет назад 2016
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Крамер: решение МОК противоречит всем нормам и понятиям справедливости

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Тренер российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Маркус Крамер прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета о том, что его подопечные признаны виновными в допинговых нарушениях, не смогут выступить на Олимпиаде-2018 и все результаты их гонок на Играх в Сочи аннулируются.

«Я нахожусь в полном в шоке. Это решение МОК абсолютно возмутительно и противоречит всем нормам и понятиям о справедливости. Мне бесконечно жаль моих спортсменов, и надеюсь, что в процессе справедливых слушаний в CAS у них будет возможность доказать свою невиновность», — цитирует Крамера NRK.

МОК подтвердил дисквалификацию Легкова и Белова
Источник: NRK Сообщить об ошибке
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Александр Легков Евгений Белов Допинг МОК
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