Крашенинников: чтобы не играть с Бразилией в полуфинале, нужно побеждать Иран

Игрок сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился впечатлениями от второго матча команды на Межконтинентальном кубке, в котором россияне победили парагвайцев со счётом 2:1, забив победный гол за минуту до завершения основного времени.

«В первом тайме едва не пропустили два гола, но и забить могли пять-шесть. Это нормально для матча с такой командой, которая очень хорошо играет в атаку. Здорово, что в итоге удалось победить, пропустив всего один мяч. Судили нас нормально. Единственное, когда Макс Чужков отбил пенальти, мне кажется, он не нарушал никаких правил и нужно было продолжать игру. Но судья усмотрел в эпизоде нарушение, и мы пропустили. Хорошо, что удалось быстро забить второй гол. Матч с Ираном теперь будет за первое место в группе. Не хотелось бы сыграть с Бразилией в полуфинале. Поэтому наша задача — победить», — приводит слова Крашенинникова beachsoccerrussia.ru