FIS: решение по российским лыжникам вынесем после рассмотрения всех шести дел

Международная федерация лыжного спорта официально объявила, что решение о санкциях в отношении российских лыжников будет принято только после того, как дисциплинарная комиссия МОК рассмотрит дела всех шести спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил.



«В адрес FIS поступили решения по двум лыжникам из шести — по Легкову и Белову. Ожидается, что остальные четыре спортсмена узнают решение на следующей неделе. После того как МОК рассмотрит все эти случаи нарушения антидопинговых правил, наша допинг-группа займётся изучением документов.



Допинг-группа рассмотрит все шесть дел и предпримет необходимые шаги в рамках компетенции, предоставив спортсменам право на надлежащее судебное разбирательство, с личными слушаниями. Предстоящий сезон Кубка мира, стартующий в конце ноября 2017 года, будет принят во внимание», — говорится в сообщении пресс-службы FIS.

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