Сёдергрен: странно, что наказаны только Легков и Белов

Шведский лыжник Андерс Сёдергрен, который занял седьмое место в марафоне на Олимпиаде-2014, победителем которого стал Александр Легков, прокомментировал решение комиссии МОК о дисквалификации Легкова и Евгения Белова и аннулировании их результатов на Играх в Сочи.

«Странно, что наказаны только два человека, доказано же, что был систематический обман. Похоже, на Игры могут поехать обманщики. Мы поняли, что что-то не так, уже после доклада Макларена. Легков много лет соревновался с нами и нравился мне как человек, но оказался обманщиком, мошенником и предателем.

По тому, что мы видели в фильме о допинге в России, там вся команда – обманщики. Но у нас нет всей информации, мы не знаем, почему осуждены только Легков и Белов. Хорошо, что их наказали, значит, система работает.

Результаты гонок необходимо пересмотреть, хотя урон нам уже нанесён. Легков повлиял на ход гонки, без него она, возможно, сложилась бы несколько иначе. Увы, я не впервые разочарован обманом соперников», — приводит слова Сёдергрена SVT.