Журова: раньше любое повреждение банки оставалось на совести ВАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх.

«Это для меня большая неожиданность. Нужно понять, что именно им инкриминируют. Идёт речь о поцарапанных баночках или обнаружении допинга в пробах. Ведь сейчас никто уже не может понять, кто нанёс эти царапины. Сильно сомневаюсь, что были обнаружены следы допинга.

Скорее всего, речь идёт о нарушении целостности колбы. Тяжело будет доказать, что сами спортсмены тут не при чём. Кстати, раньше любое повреждение банки оставалось на совести ВАДА, и такая проба вообще могла быть признана недействительной.

Не имеет смысла идти по пути каких-то заявлений или обращений. Нам поможет только длительное судебное разбирательство, которое затянется очень надолго. Нужны хорошие адвокаты. Вполне возможно, что всё может завершиться уже после Игр в Пхёнчхане, когда поезд уйдёт», — приводит слова Журовой RT.