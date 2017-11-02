Через 2 месяца после искусственной комы лыжный акробат готов поехать на ОИ-2018

Британский воздушный лыжник Ллойд Уоллес не помнит, что произошло 17 августа 2017 года. Для 22-летнего лыжного акробата это был обычный тренировочный день, который мастера фристайла летом проводят на водных трамплинах. Во время исполнения одного из прыжков Уоллес ударился головой и упал в воду. Хорошо, что поблизости оказались доктора российской и украинской сборных, которые незамедлительно вытащили спортсмена из воды и отправили на вертолёте в госпиталь Цюриха.

«Там меня на 24 часа ввели в искусственную кому. Хотя я не помню, чтобы просыпался несколько дней», — приводит слова Уоллеса ВВС.

У спортсмена не обнаружили никаких травм, кроме сотрясения мозга и отпустили домой. А после двух месяцев восстановительных процедур и отдыха он вернулся к тренировкам и намерен отобраться на Олимпиаду-2018.