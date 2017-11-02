Плющенко: за такие слова обо мне Авербуха надо сажать на муравейник

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему его часто критикует серебряный призёр Олимпийских игр хореограф Илья Авербух.

«Про Илью — банальная история. Пока я выступал в спорте, Илья сделал свой бизнес, стал продюсером ледовых шоу. В 2006 году начался проект «Ледниковый период» на Первом канале. Всех спортсменов, которые закончили карьеру, он пригласил туда. Они стали гастролировать в его шоу. Авербух этим занимался 8 лет. Когда закончилась моя любительская карьера, мы начали делать наше шоу с моей командой. Потратили большие деньги, пригласили хороших спортсменов, делали хорошие декорации. Подняли в России, да и в мире планку ледовых шоу. Мы стали конкурентами в бизнесе.

Во время Олимпиады в Сочи Авербух и его команда говорили по ТВ: мол, Плющенко снялся с соревнований, всех подвёл. Хотя Авербух знал, какую тяжёлую операцию я перенёс. Так совпало, что у меня за полгода до Олимпиады был назначен тур по стране. Эти 25 шоу продались с аншлагами. В тур я не должен был ехать. Но это был мой проект, названный в честь меня. И у Авербуха параллельно был тур в эти же даты. Их билеты не продавались. Чтобы переманить людей на свою сторону и показать, какой я негодяй, они начали кричать, что никакой операции у меня не было, что я снялся с Олимпиады, побоявшись соперников. Кого мне бояться, тем более в Сочи? Смешно! Я так сложно шёл к этой Олимпиаде, мне было под силу увезти оттуда ещё медали, и если бы не сломался шуруп в спине, думаю, я был бы в тройке!

А Авербух начал кричать: мол, теперь Плющенко поедет в тур зарабатывать деньги. За такие слова надо сажать на муравейник. Но мы цивилизованные люди. Меня сразу после Олимпиады прооперировали, я не поехал в тур. Это была просто травля, чтобы люди были дезинформированы. Говорят, что шоу-бизнес гнилой, но, как оказалось, есть люди с гнильцой и в спорте. Я свободный человек, ни от кого не завишу, вкладываю свои деньги, нахожу партнёров. А им хочется, чтобы в этом бизнесе были только они. Но так не бывает. Мы везём сейчас из Вены оркестр имени Штрауса для нашего «Щелкунчика». Наш уровень действительно считается мировым, и мы его улучшаем. Так и вы делайте лучше! Мы за достойную конкуренцию", — цитирует Плющенко «Комсомольская правда».