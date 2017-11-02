Чешские фигуристы Душкова и Бидар пропустят ЧЕ в Москве из-за травмы партнёрши

Чемпионы мира среди юниоров сезона-2015/16 чешские фигуристы Анна Душкова и Мартин Бидар пропустят чемпионат Европы, который пройдёт в Москве с 15 по 21 января 2018 года, сообщает официальный сайт Союза фигурного катания Чехии. Анна перенесёт операцию в связи с повреждением связки коленного сустава.

«Надеемся, что операция пройдёт успешно и восстановление пройдёт без проблем, что позволит Анне и Мартину исполнить мечту и выступить на Олимпийских играх», — говорится в сообщении.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдёт 9-25 февраля 2018 года.