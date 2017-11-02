На Нью-Йоркском марафоне будут усилены меры безопасности

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сообщил, что мэры безопасности на Нью-Йоркском марафоне будут усилены после теракта, который произошёл на Манхэттене 31 октября. Грузовик, выехавший на велосипедную дорожку, сбил несколько велосипедистов, затем врезался в школьный автобус. Жертвами инцидента стали восемь человек, более 10 человек получили ранения.

«На марафоне будут усилены меры безопасности, будет много офицеров с оружием. Другие меры безопасности будут скрыты от ваших глаз. Мы уверены, что марафон состоится и будет безопасным», — цитирует Де Блазио New York Post.

Марафон запланирован на 5 ноября.