Олимпийские чемпионы Боброва и Соловьёв выступят на турнире «Шанхай Трофи»

Олимпийские чемпионы российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выступят на турнире «Шанхай Трофи», который пройдёт в Китае с 24 по 26 ноября, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Фигурное катание. «Шанхай Трофи». Шанхай, Китай. Состав сборной России
Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин.
Женщины: Станислава Константинова, Мария Сотскова.
Спортивные пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Алла Лобода/Павел Дрозд.