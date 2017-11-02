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Олимпийские чемпионы Боброва и Соловьёв выступят на турнире «Шанхай Трофи»

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Олимпийские чемпионы российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв выступят на турнире «Шанхай Трофи», который пройдёт в Китае с 24 по 26 ноября, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Фигурное катание. «Шанхай Трофи». Шанхай, Китай. Состав сборной России
Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин.
Женщины: Станислава Константинова, Мария Сотскова.
Спортивные пары: Кристина Астахова/Алексей Рогонов.
Танцевальные пары: Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьёв, Алла Лобода/Павел Дрозд.

Источник: Официальный сайт Международного союза конькобежцев Сообщить об ошибке
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Алексей Рогонов Дмитрий Соловьёв Екатерина Боброва Кристина Астахова Мария Сотскова
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