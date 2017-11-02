«Хьюстон» впервые в истории выиграл Мировую серию MLB

“Хьюстон Астрос” впервые в истории стал победителем Мировой серии Главной лиги бейсбола (MLB). В финальном противостоянии «Хьюстон» в семи матчах одолел «Лос-Анджелес Доджерс» — 4-3. В решающей встрече «Астрос» оказались сильнее со счётом 5:1.

Самым ценным игроком прошедшей Мировой серии был назван 28-летний аутфилдер «Хьюстона» Джордж Спрингер.

Это первый титул в истории «Хьюстона», который был основан в 1962 году. В 2005 году команда в финале проиграла «Чикаго Уайт Сокс» — 0-4.

В 2016 году победителем Мировой серии MLB стал «Чикаго Кабс».