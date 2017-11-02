100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бах: призывы к применению санкций к РФ до конца расследования неприемлемы

Другие

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил заявления представителей ряда национальных олимпийских комитетов о необходимости применения санкций к российским спортсменам до завершения расследований комиссиями МОК. Накануне МОК пожизненно отстранил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты с Игр-2014 в Сочи.

«Очевидно, что олимпийское движение считает неприемлемым публичные призывы к применению санкций. У всех равные права и обязанности, в том числе право на справедливое рассмотрение дела по надлежащей процедуре. Подумайте, как бы вы реагировали на подобные обвинения в проступке?» — цитирует Баха Inside the Games.

МОК подтвердил дисквалификацию Легкова и Белова
Источник: Inside the Games Сообщить об ошибке
Теги
Томас Бах Допинг МОК
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент