Бах: призывы к применению санкций к РФ до конца расследования неприемлемы

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах осудил заявления представителей ряда национальных олимпийских комитетов о необходимости применения санкций к российским спортсменам до завершения расследований комиссиями МОК. Накануне МОК пожизненно отстранил российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировал их результаты с Игр-2014 в Сочи.

«Очевидно, что олимпийское движение считает неприемлемым публичные призывы к применению санкций. У всех равные права и обязанности, в том числе право на справедливое рассмотрение дела по надлежащей процедуре. Подумайте, как бы вы реагировали на подобные обвинения в проступке?» — цитирует Баха Inside the Games.