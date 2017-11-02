Смирнов: не думаю, что у Освальда есть неприязненное отношение к России

Почётный член Международного олимпийского комитета, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи. Исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014 занимается комиссия Дениса Освальда. Комиссия Самуэля Шмида изучает возможность причастности государства к сокрытию допинговых нарушений.

«Международный олимпийский комитет и его президент уже давно заявили, что соответствующий департамент лозаннского университета нашёл метод, который чётко определяет, было вмешательство или нет. Я не юрист, мне сложно полемизировать в этом отношении. Пока это воспринимается как данность, из которой будет исходить Международный олимпийский комитет.

Мне как человеку, который всю жизнь провёл в спорте, очень жаль этих людей, я им искренне сочувствую. Но если они не сомневаются в своей правоте, то имеют право обратиться в другие инстанции, которые будут рассматривать этот вопрос.

Мы доверяем МОК, мы знаем хорошо всех людей, которые работают в этой комиссии. Я знаю Освальда около 40 лет, он был секретарём у Томаса Келлера, затем стал президентом FISA. Это человек объективный, с характером, и я не думаю, что у него есть неприязненное отношение к нашей стране или к нашим спортсменам. Он был назначен МОК, и у него трудная и неблагодарная миссия. Шмид — не член МОК, он политик, оценивает другие аспекты.

Если человек чувствует себя невиновным, он борется до конца за своё честное имя. С другой стороны, у теннисистки Марии Шараповой была проблема, она с этим согласилась, но привела все обстоятельства дела, что позволило ей вернуться в большой спорт. Мы в любой ситуации должны придерживаться закона, но использовать все средства для своей защиты", — цитирует Смирнова ТАСС.