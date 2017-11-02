Крянин: там показывают, что у нас медведи на улице ходят, а мы лучшие ОИ провели

Вице-президент Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин выразил уверенность, что решение МОК пожизненно отстранить российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014 в Сочи является заказным.

«Если бы были какие-то прямые доказательства вины, решение приняли бы сразу, а не затягивали процесс на столько месяцев. Думаю, у них есть конкретное указание от тех, кто платит деньги, чтобы это дело провести. Других вариантов нет. Если это заказ, то дисквалификация Легкова и Белова – только первый шаг, дальше уже все остальные пойдут. У них есть заказ, чтобы не было сборной России. И они просто выполняют его, не рассматривая никаких аргументов.

Надо объединяться и верить нашим ребятам. Наверное, у остальных стран есть обида к России. Они там показывают, что у нас страна, по улицам которой ходят медведи, а мы провели Олимпийские игры на высшем уровне – я считаю, это была лучшая Олимпиада, и нам есть чем гордиться. Надо на более высоком уровне решать и отстаивать свои интересы.

Наш спорт, я считаю, сильнейший без всякого допинга. Очень много ребят и девчат, которые хотят показывать результаты. Нам нужно сохранить это, чтобы наши дети и внуки верили, что существующая у нас спортивная система даёт результат, что она правильная. Времена тяжёлые, бьются динозавры, а мы — как солдаты, расходный материал. Но мы должны стоять и держать удар, верить в свою правоту", — цитирует Крянина «Р-Спорт».