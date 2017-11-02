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175 лет назад 2016
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Сливко: учу английский. На соревнованиях неловко, когда ничего не понимаешь

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Российская биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что приступила к изучению английского языка, чтобы лучше понимать иностранных спортсменов.

«Всё свободное время посвящаю английскому языку. Делаю домашнюю работу, занимаюсь с репетитором. Я хочу общаться с иностранцами, хочу понимать. Мы ездим на этапы Кубков IBU и мира, и немного неловко, когда ты ничего не понимаешь, ничего не можешь сказать.

Даша Виролайнен два года занимается. Мы с ней живём на сборах, и она мотивирует меня учиться, подбадривает», – сказала Сливко в интервью «Тюменской арене».

Источник: Тюменская арена Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Виктория Сливко Дарья Виролайнен
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