Белов: очень жаль, что в МОК прогнулись под чьим-то влиянием

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал решение МОК пожизненно отстранить его и Александра Легкова от участия в Олимпийских играх и аннулировать их результаты с Игр-2014.

«Друзья, всем огромное спасибо за ваши слова поддержки. Внутри меня горит огонь несправедливости. Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснётся, потому что я всегда против допинга в спорте. Очень жаль, что спорт и, самое главное, олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира.

Смысл олимпийского флага: 5 колец — это 5 частей света, объединённые вместе, и 6 цветов (с фоном) символизируют национальные цвета всех стран мира. Жаль, что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы «чистых» спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!!! Наверное, они боятся потерять своё место, ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это даёт мне силы бороться до конца", — написал Белов в своём «инстаграме».